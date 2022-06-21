По Южному мосту будут двигаться только спецтранспорт и авто со спецпропусками. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации 21 июня.

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В Киеве ограничат движение по Южному мосту

Движение по Южному мосту будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками,

– говорится в сообщении КГГА.

Городские власти призывают водителей с пониманием отнестись к неудобствам. Она рекомендует планировать маршруты заблаговременно. Ведь таким образом киевляне будут придерживаться ПДД и комендантского часа.

Для водителей открыли мосты Патона и Метро

В Киеве заработали мосты Патона и Метро . Теперь для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают четыре моста: Дарницкий, Северный, мост Метро и мост Патона.

Мостом Патона организовали 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрута общественного транспорта.

Автобусные маршруты:

№ 51 станция метро "Красный Хутор" - станция метро "Лыбидская".

№ 55 "Дарницкая площадь – станция метро "Дворец Спорта".

№ 115 "Контрактовая площадь – Дом культуры".

№118 станция метро "Черниговская" – станция метро "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

№ 43 "Дарницкая площадь – Кибцентр".

№ 50 улица Милославская – станция метро "Лыбидская".

Также КГГА сообщила о возобновлении троллейбусного маршрута №36, курсирующего от улицы Северной до станции метро "Святошин". С перечнем актуальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке .

В Киеве усилили соблюдение режима тишины

17 июня в государственной администрации сообщили, что в Киеве усилили соблюдение режима тишины .

Поручение предусматривает запрет на зрелища с использованием пиротехнических изделий, громкое пение, трансляцию развлекательной музыки с использованием аппаратуры и т.д. Ведь в условиях войны вышеуказанные действия оказывают негативное влияние на психоэмоциональное состояние жителей Киева.

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