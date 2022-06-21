Південним мостом рухатимуться лише спецтранспорт та авто зі спецперепустками. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації 21 червня.

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У Києві обмежать рух Південним мостом

Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками,

– мовиться в повідомленні КМДА.

Міська влада закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей. Вона радить планувати маршрути заздалегідь. Адже таким чином кияни дотримуватимуться ПДР та комендантської години.

Для водіїв відкрили мости Патона та Метро

У Києві запрацювали мости Патона та Метро. Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють чотири мости: Дарницький, Північний, міст Метро та міст Патона.

Мостом Патона організували 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрути громадського транспорту.

Автобусні маршрути:

№ 51 станція метро "Червоний Хутір" – станція метро "Либідська".

№ 55 "Дарницька площа – станція метро "Палац Спорту".

№ 115 "Контрактова площа – Будинок культури".

№ 118 станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут".

Тролейбусні маршрути:

№ 43 "Дарницька площа – Кібцентр".

№ 50 вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Також КМДА повідомила про відновлення тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин". З переліком актуальних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

У Києві посилили дотримання режиму тиші

17 червня в державній адміністрації повідомили, що в Києві посилили дотримання режиму тиші.

Доручення передбачає заборону на видовища із використанням піротехнічних виробів, гучний спів, трансляції розважальної музики з використанням апаратури тощо. Адже в умовах війни вищевказані дії негативно впливають на психоемоційний стан жителів Києва.

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