Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють п'ять мостів: Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та міст Патона. Про це повідомляють у КМДА 20 червня.
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Список автобусних та тролейбусних маршрутів через Патона
Мостом Патона організували 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів громадського транспорту.
Автобусні маршрути:
- № 51 станція метро "Червоний Хутір" – станція метро "Либідська".
- № 55 "Дарницька площа – станція метро "Палац Спорту".
- № 115 "Контрактова площа – Будинок культури".
- № 118 станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут".
Тролейбусні маршрути:
- № 43 "Дарницька площа – Кібцентр".
- № 50 вулиця Милославська – станція метро "Либідська".
Також КМДА повідомила про відновлення тролейбусного маршруту №36, який курсує від вулиці Північної до станції метро "Святошин".
З переліком актуальних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.
Останні новини від КМДА
17 червня в державній адміністрації повідомили, що в Києві посилюють дотримання режиму тиші. Доручення передбачає заборону на видовища із використанням піротехнічних виробів, гучний спів, трансляції розважальної музики з використанням апаратури тощо. Адже в умовах війни вищевказані дії негативно впливають на психоемоційний стан жителів Києва.
Також міська влада столиці попередила водіїв, що у місті відновили плату за паркування. Тому за неправильне паркування машину будуть забирати на штрафмайданчик. Винятком є лише порушення правил під час повітряної тривоги. Зверніть увагу, що паркування в Києві платне по буднях з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні послуга безплатна. Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку "Київ Цифровий".
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