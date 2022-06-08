У столиці штрафуватимуть за неправильне паркування

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, зауваживши, що під час повітряної тривоги, у разі порушення правил паркування, водіїв не штрафуватимуть.

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У Києві збільшується кількість порушень ПДР та паркування – неправильно припарковані авто будуть евакуйовані,

– зазначили в КМДА.

Зверніть увагу! Паркування платне у будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та у вихідні паркування безкоштовне. Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку "Київ Цифровий".

Деталі плати за паркування

У відомстві додали, що за безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Водночас під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Зауважте, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку – це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва,

– пояснили у КМДА.

Коротко про ситуацію в Києві

У столицю продовжують повертатись люди, які з перших днів війни були змушені покинути місто через напружену ситуацію та значну загрозу атак росіян.

У Києві активних бойових дій не відбувається, а з Київської області російських окупантів вигнали на початку квітня.

Наразі столиця повертається до звичного життя, наскільки це можливо. Однак, у КМДА наголошують, що гарантувати цілковиту безпеку жителям столиці наразі не можуть.

У Міноборони, зокрема, наголошували, що загроза ракетних обстрілів по Києву все ще є. Тож, українці повинні змиритись з цим і бути обережними. Особливо не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги.

Останній ракетний обстріл у столиці стався кілька днів тому – 5 червня. Ворог поцілив у військовий та цивільний об'єкти у двох районах.

До слова, у Києві ввечері 5 червня на Осокорках невідомі запустили феєрверки. Цей необдуманий вчинок під час війни з Росією неабияк налякав цілий район.

Деталі про ранковий потужний обстріл Києва дивіться відео