В столице будут штрафовать за неправильную парковку
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, отметив, что во время воздушной тревоги, в случае нарушения правил парковки, водителей не будут штрафовать.
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В Киеве увеличивается количество нарушений ПДД и парковки – неправильно припаркованные авто будут эвакуированы,
– отметили в КГГА.
Детали платы за парковку
В ведомстве добавили, что за безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. В то же время, во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей.
Обратите внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении – это официальная оплата, поступающая в бюджет Киева,
– объяснили в КГГА.
Кратко о ситуации в Киеве
- В столицу продолжают возвращаться люди, с первых дней войны вынужденные покинуть город из-за напряженной ситуации и значительной угрозы атак россиян.
- В Киеве активных боевых действий не происходит, а из Киевской области российские оккупанты были изгнаны в начале апреля.
- Теперь столица возвращается к привычной жизни, насколько это возможно. Однако в КГГА подчеркивают, что гарантировать полную безопасность жителям столицы пока не могут.
- В Минобороны, в частности, отмечали, что угроза ракетных обстрелов по Киеву все еще есть. Поэтому украинцы должны смириться с этим и быть осторожными. Особо не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.
- Последний ракетный обстрел в столице произошел несколько дней назад – 5 июня . Враг попал в военный и гражданский объекты в двух районах.
- Кстати, в Киеве вечером 5 июня на Осокорках неизвестные запустили фейерверки. Этот необдуманный поступок во время войны с Россией напугал целый район.