Об этом 24 каналу сказал первый заместитель председателя Киевской военной администрации Николай Поворозник. Вместе с тем, два моста открыли.
Южный мост в Киеве закрывают для частных авто
На сколько времени закрывают Южный мост – неизвестно. Однако заместитель главы КГГА подчеркнул, что проблемы передвижения по столице сейчас нет, особенно между Правым и Левым берегом.
Общественный транспорт работает. С перечнем актуальных маршрутов можно ознакомиться по ссылке .
Нам следует понять, что мы живем в других реалиях. И в первую очередь должны обеспечивать потребности тех, кому это сейчас больше всего нужно,
– подчеркнул он.
Поворозник также добавил, что сейчас в Киеве находятся около 2,5 миллиона человек. Однако на улицах сейчас можно заметить гораздо меньше детей, чем было до полномасштабного вторжения России в Украину.
Южный мост в Киеве закрывают
- Движение для частного транспорта через Южный мост в Киеве будет закрыто. Запрет на проезд будет действовать с 22 июня.
- Запрет не касается: спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со спецпропусками.
- Вместе с тем в Киеве заработали мосты Патона и Метро . Теперь для автомобильного сообщения левого и правого берегов работают четыре моста: Дарницкий, Северный, мост Метро и мост Патона.
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В Киеве усилили соблюдение режима тишины
- 17 июня в государственной администрации сообщили, что в Киеве усилили соблюдение режима тишины .
- Поручение предусматривает запрет на зрелища с использованием пиротехнических изделий, громкое пение, трансляцию развлекательной музыки с использованием аппаратуры и т.д. Ведь в условиях войны вышеуказанные действия оказывают негативное влияние на психоэмоциональное состояние жителей Киева.
- Также городские власти столицы предупредили водителей, что в городе возобновили плату за парковку . Поэтому за неправильную парковку машину будут забирать на штрафплощадку. Исключение лишь нарушение правил во время воздушной тревоги.