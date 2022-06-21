Про це 24 каналу сказав перший заступник голови Київської військової адміністрації Микола Поворозник. Разом з тим, два мости відкрили.

До теми Південний міст у Києві закривають для приватних авто

На скільки часу закривають Південний міст – наразі невідомо. Однак заступник глави КМДА наголосив, що проблеми пересування по столиці зараз немає, особливо між Правим та Лівим берегом.

Громадський транспорт працює. З переліком актуальних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

Нам потрібно зрозуміти, що ми живемо в інших реаліях. І першочергово повинні забезпечувати потреби тих, кому це зараз найбільше потрібно,

– наголосив він.

Поворозник також додав, що зараз у Києві перебувають приблизно 2,5 мільйона людей. Однак на вулицях зараз можна помітити набагато менше дітей, ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Південний міст у Києві закривають

Рух для приватного транспорту через Південний міст у Києві закриють. Заборона на проїзд діятиме з 22 червня.

Заборона не стосуватиметься: спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спецперепустками.

Разом з тим Києві запрацювали мости Патона та Метро. Тепер для автомобільного сполучення лівого й правого берегів працюють чотири мости: Дарницький, Північний, міст Метро та міст Патона.

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