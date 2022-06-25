Деталі про пожежу у Києві

Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. За даними телеграм-каналу "Реальний Київ", вогонь спалахнув у двоповерховій будівлі СТО.

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Площа загоряння нібито становить 600 квадратних метрів. Пожежі вже присвоїли найвищий ранг складності. Сильний вітер швидко розніс дим від вогню іншими районами Києва.

Наразі на місці події працюють медики, рятувальники та правоохоронці.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з Державною службою надзвичайних ситуацій, щоб уточнити інформацію про пожежу.

На відео з місця події видно чорний густий дим, який підіймається високо в небо. Очевидці повідомляють про звуки вибухів, які лунають з будівлі, де трапилося загоряння.

Дивіться відео масштабної пожежі у Києві:



Дим від пожежі на Троєщині / Фото Євгенії Мазур для 24 каналу

У Києві трапилася масштабна пожежа / Фото телеграм-каналу "Реальний Київ"

Дивіться відео з місця пожежі:

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