В Киеве вспыхнул пожар на территории института урологии

14 октября 2021 , 15:34
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Источник:

фейсбук Главного управления ГСЧС Украины в Киеве

В Киеве 14 октября по адресу улица Винниченко, 9А вспыхнул масштабный пожар. На место происшествия оперативно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что пламя вспыхнуло на крыше двухэтажного заброшенного здания. Сначала существовала угроза, что огонь распространится по всей площади крыши и на 8-этажное рядом расположенное здание.

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В процессе тушения пожара на безопасное расстояние отвели 15 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

На месте задействовали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава,
 –  говорится в сообщении.

Причину пожара установят правоохранительные органы.

Заметьте! По адресу улица Винниченко, 9А расположен Институт урологии НАМН Украины.

Фото с места происшествия / ГСЧС Украины

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Автор: Мар'яна Бекало