В Киеве задержали банду, которая требовала у мужчины 700 тысяч гривен несуществующего долга

Полицейские департамента стратегических расследований разоблачили преступную группировку, в состав которой входило двое украинцев и 3 гражданина Азербайджана. Злоумышленники угрожали предпринимателю убийством и требовали огромную сумму долга, которого на самом деле не существовало.

Задержание проводили с поличным, когда потерпевший передавал членам группировки 10 тысяч долларов. Произошло это на днях в Соломенском районе Киева.

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По данным следствия, в банду, кроме 4 мужчин, входила также женщина.

Проверяют на причастность к подобным преступлениям

Как утверждают в прокуратуре Киева, злоумышленники придумали "долг" в 700 тысяч гривен и пытались выбить эти средства силой.

Члены банды угрожали мужчине физическим насилием и расправой, из-за чего потерпевший был вынужден согласиться отдать им средства.

Сделал он это под контролем полиции, поэтому, сразу после получения злоумышленниками средств, их задержали спецназовцы.

Взяли членов группировки с поличным, когда им передали часть "долга" в 10 тысяч долларов.

Действия нарушителей квалифицировали как вымогательство, совершенное организованной группой. Если злоумышленников признают виновными в суде, им грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Вскоре фигурантам дела сообщат о подозрении в совершении преступления. Кроме того, в прокуратуре готовят ходатайство об избрании им мер пресечения.

Правоохранители говорят, что проверяют злоумышленников на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

Очень распространенное преступление

За последний год, согласно данным полиции, число случаев выбивания несуществующих долгов в Украине существенно увеличилось. Так, только в конце января правоохранители сообщили о 3 случаях разоблачения злоумышленников в Киеве и Харькове. 20 января полицейские задержали жителя Харькова, который терроризировал местных бизнесменов, а 24 января в столице разоблачили иностранца, который требовал у мужчины "долг" в миллион долларов. 25 января правоохранители задержали двух злоумышленников, обещавших убить айтишника, если он не отдаст им 30 тысяч долларов.