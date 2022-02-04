Затримання проводили на гарячому, коли потерпілий передавав членам угруповання 10 тисяч доларів. Сталося це днями у Солом'янському районі Києва.
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За даними слідства, до банди, окрім 4 чоловіків, входила також жінка.
Перевіряють на причетність до подібних злочинів
- Як стверджують у прокуратурі Києва, зловмисники вигадали "борг" у 700 тисяч гривень та намагалися вибити ці кошти силою.
- Члени банди погрожували чоловіку фізичним насильством та розправою, через що потерпілий був вимушений погодитися віддати їм кошти.
- Зробив він це під контролем поліції, то ж, одразу після отримання зловмисниками коштів, їх затримали спецпризначенці.
- Взяли членів угруповання на гарячому, коли їм передали частину "боргу" у 10 тисяч доларів.
Дії порушників кваліфікували як вимагання, вчинене організованою групою. Якщо зловмисників визнають винними в суді, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Незабаром фігурантам справи повідомлять про підозру у скоєнні злочину. Крім того, у прокуратурі готують клопотання про обрання їм запобіжних заходів.
Правоохоронці кажуть, що перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів у столиці.
Дуже поширений злочин
За останній рік, згідно з даними поліції, кількість випадків вибивання неіснуючих боргів в Україні суттєво збільшилася. Так, лише наприкінці січня правоохоронці повідомили про 3 випадки викриття зловмисників у Києві та Харкові. 20 січня поліцейські затримали мешканця Харкова, який тероризував місцевих бізнесменів, а 24 січня у столиці викрили іноземця, що вимагав у чоловіка "борг" у мільйон доларів. 25 січня правоохоронці затримали двох зловмисників, що обіцяли вбити айтішника, якщо він не віддасть їм 30 тисяч доларів.