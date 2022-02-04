Затримання проводили на гарячому, коли потерпілий передавав членам угруповання 10 тисяч доларів. Сталося це днями у Солом'янському районі Києва.

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За даними слідства, до банди, окрім 4 чоловіків, входила також жінка.

Перевіряють на причетність до подібних злочинів

Як стверджують у прокуратурі Києва, зловмисники вигадали "борг" у 700 тисяч гривень та намагалися вибити ці кошти силою.

Члени банди погрожували чоловіку фізичним насильством та розправою, через що потерпілий був вимушений погодитися віддати їм кошти.

Зробив він це під контролем поліції, то ж, одразу після отримання зловмисниками коштів, їх затримали спецпризначенці.

Взяли членів угруповання на гарячому, коли їм передали частину "боргу" у 10 тисяч доларів.

Дії порушників кваліфікували як вимагання, вчинене організованою групою. Якщо зловмисників визнають винними в суді, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Незабаром фігурантам справи повідомлять про підозру у скоєнні злочину. Крім того, у прокуратурі готують клопотання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці кажуть, що перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів у столиці.

Дуже поширений злочин

За останній рік, згідно з даними поліції, кількість випадків вибивання неіснуючих боргів в Україні суттєво збільшилася. Так, лише наприкінці січня правоохоронці повідомили про 3 випадки викриття зловмисників у Києві та Харкові. 20 січня поліцейські затримали мешканця Харкова, який тероризував місцевих бізнесменів, а 24 січня у столиці викрили іноземця, що вимагав у чоловіка "борг" у мільйон доларів. 25 січня правоохоронці затримали двох зловмисників, що обіцяли вбити айтішника, якщо він не віддасть їм 30 тисяч доларів.