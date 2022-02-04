Суд також надав зловмиснику право внесення застави. Її розмір становить 745 тисяч гривень.

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Що відомо про діяльність так званого "родича міністра"

41-річний уродженець Тернополя проживав на території тимчасово окупованого Криму. Чоловік є приватним підприємцем, який займався ще й підробкою документів, зокрема оперативних талонів правоохоронних органів.

За даними слідства, у 2017 році зловмисник отримав російське громадянство. Однак багато часу він проводив у Києві. Чоловік називав себе "братом міністра внутрішніх справ" й пропонував призначення на посаду у правоохоронних органах за 60 тисяч доларів.

Зловмисника затримали під час спроби отримати 10 000 доларів "авансу" за нібито "влаштування на посаду директора одного з департаментів поліції".

Що загрожує ділку

Так званому "брату" Монастирського повідомили про підозру за двома статтями:

зловживання впливом;

підроблення документів.

Тепер йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років, а також конфіскація майна.

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Повний текст публікації прокуратури Криму та Севастополя у телеграмі:

У продовження новини щодо затримання мешканця півострова, який видавав себе за родича міністра внутрішніх справ та запевняв, що може посприяти призначенню на керівну посаду у відомстві за 60 тисяч доларів.

Сьогодні, 4 лютого 2022 року, Голосіївський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 745 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 2 лютого 2022 року, йому було повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.