Суд також надав зловмиснику право внесення застави. Її розмір становить 745 тисяч гривень.
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Що відомо про діяльність так званого "родича міністра"
41-річний уродженець Тернополя проживав на території тимчасово окупованого Криму. Чоловік є приватним підприємцем, який займався ще й підробкою документів, зокрема оперативних талонів правоохоронних органів.
За даними слідства, у 2017 році зловмисник отримав російське громадянство. Однак багато часу він проводив у Києві. Чоловік називав себе "братом міністра внутрішніх справ" й пропонував призначення на посаду у правоохоронних органах за 60 тисяч доларів.
Зловмисника затримали під час спроби отримати 10 000 доларів "авансу" за нібито "влаштування на посаду директора одного з департаментів поліції".
Що загрожує ділку
Так званому "брату" Монастирського повідомили про підозру за двома статтями:
- зловживання впливом;
- підроблення документів.
Тепер йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років, а також конфіскація майна.
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Повний текст публікації прокуратури Криму та Севастополя у телеграмі:
У продовження новини щодо затримання мешканця півострова, який видавав себе за родича міністра внутрішніх справ та запевняв, що може посприяти призначенню на керівну посаду у відомстві за 60 тисяч доларів.
Сьогодні, 4 лютого 2022 року, Голосіївський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 745 тисяч гривень.
Нагадаємо, що 2 лютого 2022 року, йому було повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.