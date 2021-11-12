В Киеве женщина перебегала дорогу на красный и погибла под колесами грузовика
Источник:телеграм-канал Magnolia TV
На улице Строителей в Киеве под колесами грузовика погибла женщина. Трагедия произошла 12 ноября.
Медики быстро приехали на место жуткого дорожно-транспортного происшествия. Но, к сожалению, помочь потерпевшей они уже ничем не смогли. Врачи только констатировали ее смерть.
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Женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под грузовик / Фото Magnolia TV
Медики только констатировали смерть потерпевшей / Фото Magnolia TV
Сэкономленные секунды стоили жизни
- По предварительной информации, женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора.
- На вид ей было примерно 45 – 50 лет.
- Водитель MAN заверил, что не успел вовремя отреагировать на потерпевшую, потому что просто не заметил ее – женщина попала в "слепую зону".
Водитель не заметил женщину, потому что она оказалась в "слепой зоне" / Фото Magnolia TV
Грузовик убил пешехода и велосипедиста: похожая трагедия
Подобное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября на проспекте Академика Палладина. Там грузовик снес с перехода велосипедиста и пешехода. Первый мужчина от полученных травм скончался на месте, а второго не стало в реанимации.
За рулем автомобиля, совершившего наезд на людей, находился 24-летний водитель. Он якобы отвлекся на телефон и поэтому не заметил красный свет.