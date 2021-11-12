В Киеве женщина перебегала дорогу на красный и погибла под колесами грузовика

На улице Строителей в Киеве под колесами грузовика погибла женщина. Трагедия произошла 12 ноября.

Медики быстро приехали на место жуткого дорожно-транспортного происшествия. Но, к сожалению, помочь потерпевшей они уже ничем не смогли. Врачи только констатировали ее смерть.

К теме В Киеве произошло смертельное лобовое ДТП с грузовиком: тело погибшего вырезали из металла



Женщина перебегала дорогу на красный свет и попала под грузовик / Фото Magnolia TV



Медики только констатировали смерть потерпевшей / Фото Magnolia TV

Сэкономленные секунды стоили жизни

По предварительной информации, женщина перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

На вид ей было примерно 45 – 50 лет.

Водитель MAN заверил, что не успел вовремя отреагировать на потерпевшую, потому что просто не заметил ее – женщина попала в "слепую зону".



Водитель не заметил женщину, потому что она оказалась в "слепой зоне" / Фото Magnolia TV

Грузовик убил пешехода и велосипедиста: похожая трагедия

Подобное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября на проспекте Академика Палладина. Там грузовик снес с перехода велосипедиста и пешехода. Первый мужчина от полученных травм скончался на месте, а второго не стало в реанимации.

За рулем автомобиля, совершившего наезд на людей, находился 24-летний водитель. Он якобы отвлекся на телефон и поэтому не заметил красный свет.