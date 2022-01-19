Киевлян ожидает короткое потепление: прогноз погоды на 20 января
19 января 2022 , 23:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Метеорологи прогнозируют, что 20 января, после довольно длительного мороза, температура воздуха в Киеве прогреется до плюсовой отметки. Впрочем, уже на следующий день по столице снова ударят морозы и снегопады.
По данным weather.com утром столбики термометров будут показывать -3 градуса, однако затем распогодится. В целом жителей столицы ожидает солнечный и теплый день.
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Кроме того, потепление не будет сопровождаться мощным ветром – метеорологи обещают до 3 метров в секунду.
Вечером прогнозируют мокрый снег и гололед
- Синоптики говорят, что максимальная температура, на которую следует ожидать жителям Киева 20 января – +2 градуса.
- Однако вечером погода начнет портиться. Солнце закроет тучами, а с неба посыплется мокрый снег.
- Водителей и пешеходов предупреждают о вероятном гололеде на дорогах, а столбики термометров вечером будут показывать 0 градусов.
- Впрочем, уже ночью 21 января температура снизится до -5 градусов.
Потепление сменится похолоданием
Согласно прогнозу Sinoptik, начиная с 21 января в Киеве начнет существенно холодать. Вплоть до 28 января в Киеве будет держаться минусовая температура – до -12 градусов.