Киевлян предупредили о подорожании такси после новых тарифов в транспорте

После повышения цен на проезд в городском транспорте в Киеве также вырастет и стоимость услуг такси. К тому же, этот рост будет происходить одновременно.

О неутешительных перспективах рассказал председатель профсоюза таксистов в Киеве Валентин Голубев. По его подсчетам, поездка на 10 километров станет дороже примерно на 40 гривен.

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Всем не хватает денег

Голубев отметил, что рост тарифов на такси обусловлен необходимостью обеспечить нормальный заработок для водителей и комфортные условия для пассажиров. Чтобы найти финансы на эти нужды, службы будут вынуждены повысить базовую цену на 40%.

Сейчас 1 километр поездки на такси стоит примерно 6 гривен, но вскоре может подорожать до 10 гривен для классов "Эконом" и "Стандарт".

Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Вolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все, что предлагалось ранее, было не совсем то, что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру – самая главная наша задача,

– говорит Голубев.

Цены могут подпрыгнуть и раньше

Председатель профсоюза таксистов добавил, что рост тарифов может произойти даже до повышения цен на проезд в общественном транспорте. Такой сценарий станет реальностью в случае стремительного подорожания топлива.

По словам Голубева, сейчас, когда литр сжиженного газа стоит около 20 гривен, таксисты ежемесячно тратят на "корм" для своего авто 3 – 4 тысячи гривен.

Маршрутки не отстают

После новости о том, что разовая поездка в городском транспорте будет стоить 20 гривен, частные перевозчики тоже заговорили об этом. Они заявили, что повышение цен на проезд – необратимо. Однако окончательное решение и суммы примут уже после утверждения новых тарифов городскими властями столицы.

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