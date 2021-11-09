Киевлянам пообещали масштабную реконструкцию Крещатика: как изменится главная улица столицы

Главную улицу Киева, Крещатик, ожидает масштабная реконструкция. Она запланирована на 2022 год.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он признался, что сейчас ему не нравится внешний вид одного из символов Киева.

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Как изменится Крещатик

На улице заменят гидроизоляцию.

Также власти намерены отремонтировать подземные переходы.

Еще одна часть обновления Крещатика – перестил гранитной кровли.

В целом изменится концепция улицы.

Довольно дорогое удовольствие – более миллиарда гривен это будет стоить. И каштаны на Крещатике будут. Крещатик вы узнаете, но он будет совершенно старый новый Крещатик,

– пообещал Кличко.

Кличко пообещал масштабную реконструкцию Крещатика: видео

На Киев в новом году должны потратить 13 миллиардов гривен

В КГГА поделились планами расходов на обновление инфраструктуры Киева в 2022 году. На это должно быть выделено более 13 миллиардов гривен. Большая часть суммы уйдет на капитальные ремонты.