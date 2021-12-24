Киевлянам приготовиться к "катку": в Голосеево улица превратилась в реку из-за прорыва трубы
Источник:телеграм-канал dtp.kiev.ua
На улице Голосеевской в Киеве произошел серьезный прорыв трубы, из-за которого всю улицу залило водой. Кадры с места аварии обнародовали в сети 23 декабря.
На видео заметно, что уровень воды достигает почти середины бордюра. Кроме того, она парит. Очевидно, прорыв произошел в коммуникациях, которые обеспечивают горячее водоснабжение.
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Улица Голосеевская в Киеве превратилась в реку / Скриншот видео
Горожанам экстрим обеспечен
На месте, где образовался потоп, буквально неделю назад проводили ремонтные работы. Жителей района предупредили, что из-за морозов там образуется настоящий каток. Следовательно, водителям и пешеходам следует быть осторожными, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие и не травмироваться.
В Голосеево среди улицы прорвало трубу и образовалась река: видео
Текст публикации dtp.kiev.ua:
Чрезвычайное происшествие в Киеве на улице Голосеевская: рвануло трубу, по дороге течет ручьем вода. Неделю назад на месте прорыва делали какие-то ремонтные работы. Будьте внимательны и осторожны, завтра будет очень скользко.