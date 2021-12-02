Киевляне будут платить за проезд не более 12 гривен, однако туристам придется раскошелиться
Источник:Kyiv Media
Мэр Киева Виталий Кличко назвал цены на проезд в коммунальном транспорте столицы, которые установят после конца отопительного сезона. По словам городского главы, стоимость одной поездки будет варьироваться от того, где прописан пассажир.
Глава Киева утверждает, что окончательное решение о поднятии цен еще не принято. Сейчас чиновники лишь рассматривают возможные цены.
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Кличко подчеркнул, что все варианты тарифов будут рассматривать только после обоснования, претензий и обсуждений.
Туристы будут платить больше всего
- Глава КГГА говорит, что стоимость одноразового проезда для киевлян может быть установлена на уровне 12 гривен. Покупать такие билеты можно будет по карточке киевлянина.
- Жители области смогут купить проездной с ценником в 14 гривен.
- Дороже всего будут платить туристы, которые будут покупать одноразовые билеты. Сейчас чиновники рассматривают тариф в 20 гривен.
Также Кличко отметил, что в Киеве сохранят все льготы на бесплатный проезд для определенных слоев населения. Для удержания льгот и тарифов за проезд ниже себестоимости, столица ежегодно дотирует в транспортную отрасль 4,5 миллиарда гривен.
Для того, чтобы транспортные компании города не несли огромных убытков, 7 декабря Киевсовет будет пытаться проголосовать за изменение бюджета и выделение Киевпасстрансу и метрополитену 500 дополнительных миллионов гривен.