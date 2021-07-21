Кличко, Зеленский и Гройсман: кому из политиков киевляне доверяют больше всего – исследование

Среди всех действующих в Украине политиков жители Киева больше всего доверяют действующему мэру столицы Виталию Кличко. На втором месте среди предпочтений киевлян – Владимир Зеленский.

Социологи группы "Рейтинг" опросили 1 200 совершеннолетних жителей столицы и выяснили, кому из политических деятелей киевляне доверяют больше всего. Лидером рейтинга стал Виталий Кличко, который руководит Киевом с 2015 года.

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Не доверяют мэру 42% опрошенных.

Президенту не верит большинство киевлян

Согласно результатам социологического исследования, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно падает. Сейчас ему доверяют лишь 42% опрошенных. В то же время не доверяют главе государства 51% киевлян.

На третьем месте по рейтингу доверия у жителей Киева – Владимир Гройсман. Ему доверяют 32% жителей столицы. Рейтинг недоверия – 28%.

Пятому президенту Петру Порошенко доверяют 28% киевлян. Не доверяют – 66%.

Определенным доверием пользуется и Дмитрий Разумков. Несмотря на то, что 28% жителей столицы ему доверяют, 23% указали, что вообще не знают его. Рейтинг недоверия у спикера Верховной Рады также высок – 44%.

Самый высокий рейтинг недоверия – у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Ей не готовы верить 74% жителей столицы. Доверяет ей лишь 21% опрошенных.

Целых 14% киевлян говорят о доверии к пророссийскому деятелю Юрию Бойко. Зато не доверяют ему 62% опрошенных. Не знают его – 14%.

Социологи отмечают, что участники опроса составляют репрезентативную по возрасту и полу выборку жителей Киева. Опрос проводился методом личного формализованного интервью. Статистическая погрешность исследования – не более 2,8%.