Трансгендерная женщина уточнила, что участников шествия организованно завели на станцию подземки "Площадь Льва Толстого". Впрочем, транспорт прибыл лишь через 30 минут.

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С нами обращались в метро, как со скотом. Всех загнали вниз на платформы и не подавали поезда более 30 минут,

– возмутилась Домани.

Паника и обмороки на перроне

ЛГБТ-активистка также пожаловалась на то, что из-за скопления толпы у многих людей начинались панические атаки и головокружения. А некоторые из-за нехватки воздуха и давки даже падали в обморок.

Женщина отметила, что ранее после "Киевпрайда" его участников вывозили из центра города на поездах, которые курсировали один за одним. Впрочем, на этот раз этот момент не продумали.

Конфликты с полицейскими

В комментариях под заметкой Домани некоторые пользователи наоборот заверили, что окончание мероприятия было хорошо спланированным и отдельно поблагодарили за это полицию. Впрочем, женщина озвучила свою версию и выразила недовольство работой правоохранителей.

"Полицию благодарить? Это в*родки конченные, я троим это на платформе так и сказала, и они именно так о всех участниках Марша отзывались, стоя в окружении внизу метро. Благодарить, бл * дь, за что? До трагедии там рукой подать было",

– пишет она.

Обратите внимание! Некоторые участники ЛГБТ-марша также жаловались на якобы отсутствие уборных.

Как прошел Марш равенства

В этом году мероприятие состоялось под лозунгом "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности".

Всего участники выдвинули к властям восемь требований. Одна из главных – принятие закона об ответственности за дискриминацию и нетерпимость.

В целом "Киевпрайд" завершился мирно и без столкновений. Хотя в парке Шевченко собирались и его противники.

Что такое "Киевпрайд" Марш Равенства проводится в столице ежегодно, начиная с 2016 года. Впрочем, в 2020 году шествие в поддержку прав ЛГБТ-людей не проводилось из-за пандемии коронавируса.

Текст публикации Анастасии Евы Домани:

"Киевпрайд" был омрачен организацией ухода, с нами вели себя в метро, как со скотом.

Всех загнали вниз на платформы и не подавали поезда более 30 минут.

Панические атаки, людям становилось плохо, давка и духота, замкнутое пространство, отсутствие медицинской помощи и все остальное.