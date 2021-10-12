На Киевщине 20-летняя женщина-водитель влетела в дерево: пострадал несовершеннолетний

Достаточно жесткая авария произошла в Белой Церкви в Киевской области днем 12 октября. Легковушка, за рулем которой находилась 20-летняя девушка, на немалой скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В машине находились три молодые девушки. 20-летней пассажирке удалось не получить повреждений, но владелица машины и моложе нее на 3 года пассажирка получили достаточно серьезные травмы.

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Пострадавших госпитализировали с места происшествия медики скорой.

Ударились головой



Водитель и пассажирка, вероятно, не пользовались ремнями безопасности / Фото полиции Киевской области

Авария произошла днем на Александрийском бульваре Белой Церкви Киевской области.

Врачи говорят, что у водительницы диагностировала рваную рану колена и ушиб скуловой кости. Убой скуловой кости заметили и у потерпевшей пассажирки. Кроме того, у девушки была острая реакция на стресс.

На месте происшествия работали патрульные и сотрудники следственно-оперативной группы.



Легковушка выехала с дороги на немалой скорости / Фото полиции Киевской области

Как квалифицировали инцидент, пока неизвестно. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, полицейские должны открыть уголовное производство о ДТП с пострадавшими.

Из-за чего именно произошла авария, должны выяснять следователи. Если суд признает виновницей ДТП водителя легковушки, ей грозит от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или до 2 лет исправительных работ. Также Уголовный кодекс предусматривает наказание за такое нарушение в виде полугода ареста или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, девушку могут лишить прав на 3 года.