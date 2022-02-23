На Киевщине легковушка протаранила "Вечный огонь" и сгорела дотла

Совсем необычное ДТП произошло в селе Семеновка Обуховского района Киевской области в ночь с 19 на 20 февраля. 26-летний водитель легковушки заехал на территорию музейного комплекса "Яновская высота".

Машина молодого человека врезалась в "Вечный огонь", после чего загорелась. В результате инцидента иномарка выгорела дотла.

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К счастью, водитель легковушки не пострадал.

Развернулся и заехал на "звезду"



Машина едва не слетела с лестницы / Фото полиции Киевской области

По данным полиции, 26-летний местный житель решил заехать на территорию мемориально-музейного комплекса, но не справился с управлением.

Мужчина хотел развернуться и совершил наезд на памятник архитектуры, из-за чего машина загорелась.

Владелец машины пытался потушить пламя, однако огнетушитель оказался неисправным.

Нарушитель правил дорожного движения вызвал пожарных, но им физически не удалось спасти машину – она выгорела дотла.

Правоохранители, которые прибыли на место инцидента, довольно быстро нашли и задержали водителя. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.

Сейчас проводится дополнительная проверка для оказания дальнейшей правовой квалификации данного преступления и привлечения виновных к ответственности,

– отметили в полиции.

Смотрите видео объяснений водителя, который заехал на "Вечный огонь" на Киевщине: