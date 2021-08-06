Полицейские о совершении преступления узнали от самой пострадавшей. Женщина сообщила об ограблении, как только злоумышленник сбежал с ее вещами.

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Правоохранители прибыли на место инцидента и довольно быстро выяснили, что на бабушку напал фигурант многих уголовных производств.

Должен был находиться под стражей

74-летняя жительница села Подгорцы услышала шум в соседней комнате. Там она увидела незнакомого мужчину, который набросился на нее и начал душить.

Когда пенсионерка отказалась давать злоумышленнику деньги, мужчина ударил ее ножом в лицо. Впрочем, женщина вырвалась из его рук и закрылась в соседней комнате.

Мужчина понял, что вскоре женщине придут на помощь. Поэтому схватил кошелек, два мобильных и кредитную карточку пострадавшей.

Полицейские выяснили, что к нападению на женщину причастен 32-летний уроженец Хмельницкой области. У него уже были проблемы с законом.

На момент совершения преступления мужчина находился под домашним арестом как подозреваемый в нанесении тяжких и легких телесных повреждений и грабеже. Фактически нападение на пожилую женщину стало возможным из-за того, что злоумышленника суд не посадил под стражу.

Теперь в перечень преступлений, которые инкриминируют мужчине, добавили еще разбой. За содеянное ему грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.