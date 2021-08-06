Поліцейські про вчинення злочину дізналися від самої постраждалої. Жінка повідомила про пограбування, як тільки зловмисник втік з її речами.

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Правоохоронці прибули на місце інциденту та досить швидко з'ясували, що на бабусю напав фігурант багатьох кримінальних проваджень.

Мав перебувати під вартою

74-річна мешканка села Підгірці почула шум у сусідній кімнаті. Там вона побачила незнайомого чоловіка, який накинувся на неї та почав душити.

Коли пенсіонерка відмовилася давати зловмиснику гроші, чоловік вдарив її ножем в обличчя. Втім, жінка вирвалася з його рук та зачинилася у сусідній кімнаті.

Чоловік зрозумів, що незабаром жінці прийдуть по допомогу. Тому схопив гаманець, два мобільних та кредитну картку постраждалої.

Поліцейські з'ясували, що до нападу на жінку причетний 32-річний уродженець Хмельниччини. Він вже мав проблеми з законом.

На момент скоєння злочину чоловік перебував під домашнім арештом як підозрюваний в нанесенні тяжких та легких тілесних ушкоджень та грабежу. Фактично напад на літню жінку став можливий через те, що зловмисника суд не посадив під варту.

Тепер до переліку злочинів, які інкримінують чоловіку, додали ще розбій. За скоєне йому загрожує від 7 до 12 років з конфіскацією майна.