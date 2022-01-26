На Киевщине начали формировать территориальную оборону

В Киевской области 25 января уже начали формировать территориальную оборону. Так власти региона отреагировали на угрозу масштабного вторжения России в мирные украинские города.

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин напомнил, что Киевщина стала первой областью Украины, которая приняла свою программу территориальной обороны. Теперь ее планируют активно воплощать в жизнь.

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Привлекли профи

Чтобы процесс был максимально налаженным, в КОГА провели специальное совещание, к которому привлекли:

командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина;

командира территориальной обороны Киевской области Александра Коваля;

председателя Координационного совета участников антитеррористической операции / Операции Объединенных сил Виталия Баранова;

командиров воинских частей;

руководителей всех районов области;

представителей полиции, ГСЧС, депутатского корпуса и структурных подразделений облгосадминистрации.

К формированию теробороны Киевщины привлекли специалистов из силовых ведомств и представителей власти / Фото из Фейсбука Василия Володина

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Готовы давать отпор врагу

Володин напомнил, что в Украине уже вступил в силу Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает развертывание в каждой области бригады, а в каждом районе – батальона. Сейчас Киевщина уже полностью справилась с этим требованием.

Следующим шагом будет развертывание сети пунктов постоянной дислокации, обеспечение бригад помещениями для хранения оружия и прочего инвентаря, а также создание устойчивой системы управления (включая системы оповещения и связи).

Параллельно идет работа по укомплектованию батальонов. Речь идет как об укомплектовании управления бригады и батальонов, так и контрактовании резервистов,

– подчеркнул глава области.

Володин подчеркнул, что за защиту населения во время угрозы полномасштабной войны должны нести ответственность не только ВСУ. Заниматься этой проблемой так же должна и власть на всех уровнях.

На специальном совещании обсудили дальнейшие шаги для максимально эффективной защиты Киевщины в случае вторжения оккупантов / Фото из Фейсбука Василия Володина

Заседание по развертыванию территориальной обороны состоялось 25 января / Фото из Фейсбука Василия Володина

Текст публикации Василия Володина:

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Тема безопасности населения остается сегодня ключевой. Для этого сейчас формируем территориальную оборону Киевщины.

Специально для того, чтобы отшлифовать все процессы ее создания, собрал служебное совещание. В ней приняли участие командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкина, командир территориальной обороны Киевской области Александр Коваль, председатель Координационного совета участников Антитеррористической операции / Операции Объединенных сил Виталий Баранов, командиры воинских частей, руководители всех районов, а также представители полиции, ГСЧС, депутатского корпуса и структурных подразделений облгосадминистрации.

Обращу внимание на важный момент: Киевщина – первая область в Украине, которая приняла областную программу территориальной обороны. Будем усиленно работать над выполнением всех ее мероприятий.

Еще один важный момент: уже вступил в силу Закон Украины"Об основах национального сопротивления". Согласно ему, в каждой области должна быть развернута бригада, а в каждом районе – батальон. Это мы уже на Киевщине сделали.

Сфокусированы сейчас на:

развертывании сети пунктов постоянной дислокации;

обеспечении бригад соответствующими помещениями для хранения оружия и другого необходимого материально-технического обеспечения;

обеспечении устойчивой системы управления, в том числе систем оповещения и связи.

Параллельно идет работа по укомплектованию батальонов. Речь идет как об укомплектовании управления бригады и батальонов, так и контрактовании резервистов.

Подчеркну: защита населения – это вопрос, за который отвечают как Вооруженные силы Украины, так и власть всех уровней. Поэтому для меня принципиально, чтобы райгосадминистрации и органы местного самоуправления в нашем пристоличном и пограничном регионе эффективно выстраивали на местах систему гражданской поддержки.