На Киевщине Opel влетел в пешеходов: погиб 10-летний мальчик

Смертельное ДТП, которое унесло жизнь ребенка и 60-летнего мужчины, произошло неподалеку от поселка городского типа Дымер в Киевской области. Водитель Opel, по предварительным данным, не справился с управлением и влетел в пешеходов.

Люди в момент ДТП находились неподалеку от остановки общественного транспорта. Пострадавшие погибли мгновенно.

Смотрите также На Прикарпатье "на зебре" сбили 12-летнюю девочку: разъяренные селяне перекрыли дорогу

Ими оказались жители села Катюжанка.

Что известно об ужасном смертельном ДТП в Киевской области

Как установили следователи, владелец Opel ехал из села Демидов, когда его машина влетела в группу пешеходов.

После удара машину отбросило на встречную полосу под грузовик.

Сам водитель легковушки в результате ДТП, по предварительным данным, не пострадал.



Пешеходов от удара отбросило на несколько метров / Фото полиции Киева

По факту аварии открыли уголовное производство. Инцидент квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с запретом управлять на срок до 3 лет после освобождения.

На месте инцидента до сих пор работают правоохранители, которые документируют все обстоятельства ужасной аварии.