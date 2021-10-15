На Киевщине перевернулся грузовик с арбузами: за рулем был мужчина без прав
Источник:Белоцерковское управление полиции
Очень необычная авария произошла утром 15 октября в поселке городского типа Володарка Киевской области. За руль фуры с арбузами сел мужчина, у которого не было соответствующей для этого категории прав.
В результате такой поездки грузовик перевернулся, а по всей дороге рассыпались арбузы. В салоне фуры в это время находились ее владелец с товарищем.
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Пассажиры распивали алкогольные напитки. Продолжили они это делать даже после аварии, но уже на улице.
Посадили за руль реализатора арбузов
Водитель грузовика серьезных травм не получил / Фото полиции Белоцерковского управления полиции
- Как выяснили полицейские, 53-летний харьковчанин и штатный водитель грузовика ночью употребляли спиртные напитки.
- Утром 15 октября, когда им надо было уезжать, мужчины доверили управление релизатору арбузов.
- Вследствие ошибки жителя Геническа, который сидел за рулем, фура наехала на бордюр. После этого грузовик снес столб и перевернулся.
В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Пассажиры вылезли из салона и продолжили пьянствовать. Впоследствии, когда правоохранители оформляли ДТП, один из мужчин заснул на тротуаре.
Патрульные составили два протокола на владельца фуры – за передачу вождения человеку без прав и за нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению имущества. За эти нарушения мужчине придется заплатить 840 гривен штрафа.
Смотрите видео, как перевернулась фура под Киевом: