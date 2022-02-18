Как отметили правоохранители, в ночь на 19 февраля может идти мокрый снег, из-за чего водителям лучше заранее продумать маршруты передвижения. Кроме того, киевляне и жители области должны помнить об опасности во время падения рекламных конструкций и деревьев.

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В целом в столице и области будет относительно тепло, хотя и дождливо почти целый день.

Какой будет погода на Киевщине 18 февраля

По данным Укргидрометцентра, днем столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов, а ночью – от +1 до +3. Специалисты государственной компании говорят, что ветер будет не очень мощным – 7 – 12 метров в секунду. Однако их коллеги считают несколько иначе.

Работники других компаний говорят, что местами порывы ветра будут достигать отметки в 15 – 20 метров в секунду.

Поскольку подобный ветер вполне может навести немало бед, в полиции попросили водителей избегать парковки машин в местах возле сухостоя и ненадежно закрепленных предметов.

Что надо помнить во время сильного ветра

Специалисты говорят, что в случае очень мощных порывов ветра лучше: