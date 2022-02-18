Як зазначили правоохоронці, у ніч проти 19 лютого може йти мокрий сніг, через що водіям краще заздалегідь продумати маршрути пересування. Крім того, кияни та мешканці області мають пам'ятати про небезпеку під час падіння рекламних конструкцій та дерев.

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Загалом у столиці та області буде відносно тепло, хоча й дощитиме майже цілий день.

Якою буде погода на Київщині 18 лютого

За даними Укргідрометцентру вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до + 6 градусів, а вночі – від +1 до +3. Спеціалісти державної компанії кажуть, що вітер буде не дуже потужним – 7 – 12 метрів на секунду. Однак їх колеги вважають дещо інакше.

Працівники інших компаній кажуть, що подекуди пориви вітру сягатимуть відмітки у 15 – 20 метрів на секунду.

Оскільки сильний вітер може призвести до лиха, в поліції попросили водіїв уникати паркування машин у місцях біля сухостою та ненадійно закріплених предметів.

Що треба пам'ятати під час сильного вітру

Фахівці кажуть, що у разі дуже потужних поривів вітру краще: