Киевские коммунальщики уничтожили домики уличных котов, которыми заботилась зоозащитница

Представители коммунальных служб Киева демонтировали МАФы, которые были установлены зоозащитницей в одном из дворов в центре Киева. Здания служили зимним домом для уличных котиков.

Об инциденте, который произошел на улице Саксаганского, написала киевлянка Любомира Бурлачук, которая много лет за свои средства строила домик для котов. По ее словам, действия работников КГГА являются жестоким обращением с животными.

Смотрите также Полиция расследует жестокое отравление котов во Львове

Коммунальщики же утверждают, что все сооружения были размещены незаконно.

Часть котов уже исчезла



После работы коммунальщиков / Фото Любомиры Бурлачук

Зоозащитница говорит, что коммунальщики демонтировали два металлических контейнера, в которых много лет жили коты.

Возле МАФов Любомира Бурлачук установила несколько домиков для котов. Делала все за собственные средства. Каждый из них обошелся женщине в почти 3,5 тысячи гривен.

У кошачьих домиков было все необходимое для комфортного проживания четвероногих.

Когда же коммунальщики приехали демонтировать здания, они решили, что все конструкции незаконны и снесли их.

Женщина утверждает, что на момент сноса в кошачьих домиках было по меньшей мере 5 животных. Сейчас двух из котов не могут найти.

За все время, что я занимаюсь котиками так называемого Латинского квартала, ни один человек, ни один владелец квартиры из дома 67 не жаловался на котиков и не требовал уничтожения их домиков. Домики новые, добротные, я их построила в 2020 – 2021. Они сохраняются в чистоте и порядке, как и территория вокруг них,

– рассказала Бурлачук.

Смотрите видео, как выглядели домики для котов, которые снесли коммунальщики: