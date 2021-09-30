Киевские контролеры заставили подростка оплатить им штраф переводом денег на их карту

Контролеры Киевпасстранса "оштрафовали" 12-летнего школьника за то, что он забыл дома ученический билет. После того как мать парня написала об инциденте в фейсбуке, руководство компании вернуло деньги потерпевшему.

По словам матери подростка, инцидент произошел 25 сентября в 37 троллейбусе. На остановке "Проспект Лесной" контролеры зашли в транспорт и начали проверять валидацию пассажирами билетов.

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Как выяснилось, 12-летний школьник ехал без ученического билета.

Заставили платить "штраф" банковским переводом



Чек перевода "штрафа" / Фото Ирины Бучок

Один из контролеров коммунального предприятия, по словам женщины, заставил парня перевести ему деньги на банковскую карточку. Сумму штрафа нарушитель оценил в 160 гривен.

Киевлянка обратилась к руководству Киевпасстранса, где рассмотрели ее жалобу.

Коммунальщики признали, что несмотря на нарушение правил проезда школьником действия контролеров были незаконными.

Руководители Киевпасстранса пообещали уволить нарушителя, который фактически забрал деньги мальчика. Кроме того, чиновники поделились планами провести инструктаж о правилах поведения для всех контролеров.

Деньги на карточку подростка вернули.



Наша история с контролерами КП "Киевпастранс" относительно штрафа с несовершеннолетнего ребенка дошла до логического завершения, штраф также вернули. Думаю, возможно таки, если мы не будем молчать, то люди научатся добросовестно выполнять свою работу. Спасибо всем за поддержку и помощь,

– отметила Ирина Бучок.



Ответ руководителя Киевпасстранса матери пострадавшего школьника / Фото Ирины Бучок