Киевские контролеры заставили подростка оплатить им штраф переводом денег на их карту

30 сентября 2021 , 20:17
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Источник:

фейсбук Ирины Бучок

Контролеры Киевпасстранса "оштрафовали" 12-летнего школьника за то, что он забыл дома ученический билет. После того как мать парня написала об инциденте в фейсбуке, руководство компании вернуло деньги потерпевшему.

По словам матери подростка, инцидент произошел 25 сентября в 37 троллейбусе. На остановке "Проспект Лесной" контролеры зашли в транспорт и начали проверять валидацию пассажирами билетов.

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Как выяснилось, 12-летний школьник ехал без ученического билета.

Заставили платить "штраф" банковским переводом


Чек перевода "штрафа" / Фото Ирины Бучок

  • Один из контролеров коммунального предприятия, по словам женщины, заставил парня перевести ему деньги на банковскую карточку. Сумму штрафа нарушитель оценил в 160 гривен.
  • Киевлянка обратилась к руководству Киевпасстранса, где рассмотрели ее жалобу.
  • Коммунальщики признали, что несмотря на нарушение правил проезда школьником действия контролеров были незаконными.

Руководители Киевпасстранса пообещали уволить нарушителя, который фактически забрал деньги мальчика. Кроме того, чиновники поделились планами провести инструктаж о правилах поведения для всех контролеров.

Деньги на карточку подростка вернули.


Наша история с контролерами КП "Киевпастранс" относительно штрафа с несовершеннолетнего ребенка дошла до логического завершения, штраф также вернули. Думаю, возможно таки, если мы не будем молчать, то люди научатся добросовестно выполнять свою работу. Спасибо всем за поддержку и помощь,
– отметила Ирина Бучок.


Ответ руководителя Киевпасстранса матери пострадавшего школьника / Фото Ирины Бучок

Автор: Олексій Чибісов