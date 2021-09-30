По словам матери подростка, инцидент произошел 25 сентября в 37 троллейбусе. На остановке "Проспект Лесной" контролеры зашли в транспорт и начали проверять валидацию пассажирами билетов.
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Как выяснилось, 12-летний школьник ехал без ученического билета.
Заставили платить "штраф" банковским переводом
Чек перевода "штрафа" / Фото Ирины Бучок
- Один из контролеров коммунального предприятия, по словам женщины, заставил парня перевести ему деньги на банковскую карточку. Сумму штрафа нарушитель оценил в 160 гривен.
- Киевлянка обратилась к руководству Киевпасстранса, где рассмотрели ее жалобу.
- Коммунальщики признали, что несмотря на нарушение правил проезда школьником действия контролеров были незаконными.
Руководители Киевпасстранса пообещали уволить нарушителя, который фактически забрал деньги мальчика. Кроме того, чиновники поделились планами провести инструктаж о правилах поведения для всех контролеров.
Деньги на карточку подростка вернули.
Наша история с контролерами КП "Киевпастранс" относительно штрафа с несовершеннолетнего ребенка дошла до логического завершения, штраф также вернули. Думаю, возможно таки, если мы не будем молчать, то люди научатся добросовестно выполнять свою работу. Спасибо всем за поддержку и помощь,
– отметила Ирина Бучок.
Ответ руководителя Киевпасстранса матери пострадавшего школьника / Фото Ирины Бучок