За словами матері підлітка, інцидент стався 25 вересня у 37 тролейбусі. На зупинці "Проспект Лісовий" контролери зайшли до транспорту та почали перевіряти валідацію пасажирами квитків.

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Як з'ясувалося, 12-річний школяр їхав без учнівського квитка.

Змусили платити "штраф" банківським переказом



Чек переказу "штрафу" / Фото Ірини Бучок

Один з контролерів комунального підприємства, за словами жінки, змусив хлопця переказати йому гроші на банківську картку. Суму штрафу порушник оцінив у 160 гривень.

Киянка звернулася до керівництва Київпастрансу, де розглянули її скаргу.

Комунальники визнали, що попри порушення правил проїзду школярем дії контролерів були незаконними.

Керівники Київпастрансу пообіцяли звільнити порушника, який фактично забрав гроші хлопчика. Крім того, посадовці поділилися планами провести інструктаж про правила поведінки для всіх контролерів.

Гроші на картку підлітка повернули.



Наша історія з контролерами КП "Київпастранс" щодо штрафу з неповнолітної дитини дійшла до логічного завершення, штраф також повернули. Думаю, можливо таки, якщо ми не будемо мовчати, то люди навчаться сумлінно виконувати свою роботу. Дякую усім за підтримку та домогу,

– зазначила Ірина Бучок.



Відповідь керівника Київпастрансу матері потерпілого школяра / Фото Ірини Бучок