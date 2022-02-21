Киевские подростки без прав устроили безумную гонку с полицией

Троих парней, гонявших на легковушке BMW по ночному Киеву, остановили патрульные в ночь на 21 февраля. Гонка с отчаянными нарушителями продолжалась довольно долго.

Инцидент, который вполне мог закончиться трагедией, начался на Березняках, когда один из подростков решил прокатиться на элитной родительской машине. Разрешили ли взрослые кататься на автомобиле, неизвестно.

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Трое несовершеннолетних сначала фотографировались на одной из заправок, но впоследствии один из них сел за руль.

Разогнались до 160 километров в час

Поскольку водителю еще не исполнилось 18, прав на управление транспортным средством у него не было.

Нарушитель ПДД превысил скорость, из-за чего на машину злоумышленников обратили внимание патрульные.

На требования правоохранителей остановиться парень не реагировал, продолжая давить на педаль газа.

В какой-то момент BMW двигалась со скоростью 160 километров в час.

Догнали злоумышленников только в Конче-Заспе под Киевом. Во время общения с сидящим за рулем парнем правоохранители и обнаружили, что у него нет прав. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.

Полицейским нарушитель объяснил, что решил "покататься по трассе, когда на дороге никого нет".

Смотрите видео с несовершеннолетними, которые устроили гонку с полицией в Киеве:

Резонансные ДТП с водителями-подростками в Украине

В нашей стране из-за вождения несовершеннолетних происходят несколько аварий в год. Так, 12 декабря 2021 года на проспекте Соборности в Луцке произошло резонансное ДТП с участием 16-летнего парня. Он, сидя за рулем родительского Renault Megane, убегал от патрульных, но влетел в толпу прохожих. Автомобиль сбил 4 женщин и 5-летнего ребенка.

Еще одна громкая авария произошла 26 октября 2021 года. Еще один 16-летний подросток стал виновником смертельного ДТП в Харькове. Злоумышленник на бешеной скорости проигнорировал красный свет и врезался в легковушку. В результате столкновения погиб водитель Chevrolet, а пассажиры подростка пострадали. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.