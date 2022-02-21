Інцидент, який цілком міг закінчитися трагедією, почався на Березняках, коли один з підлітків вирішив покататися на елітній батьківській машині. Чи дорослі дозволили катання на автівці, невідомо.

Дивіться також П'яний водій вилетів на зустрічну: в нищівній ДТП у Дрогобичі постраждали 5 людей

Троє неповнолітніх спочатку фотографувалися на одній із заправок, але згодом один з них сів за кермо.

Розігналися до 160 кілометрів на годину

Оскільки водію ще не виповнилося 18, прав на керування транспортним засобом він мати не міг.

Порушник правил дорожнього руху перевищив швидкість, через що на машину зловмисників звернули увагу патрульні.

На вимоги правоохоронців зупинитися хлопець не реагував, натомість натискав на педаль газу.

В якийсь момент BMW рухалася зі швидкістю 160 кілометрів на годину.

Наздогнали зловмисників лише у Кончі-Заспі під Києвом. Під час спілкування з хлопцем, який сидів за кермом, правоохоронці й виявили, що у нього нема прав. Чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, наразі невідомо.

Поліцейським порушник пояснив, що вирішив "покататися по трасі, коли на дорозі нікого немає".

Дивіться відео з неповнолітніми, які влаштували перегони з поліцією у Києві:

Резонансні ДТП з водіями-підлітками в Україні

У нашій країні через водіння неповнолітніх трапляються кілька аварій на рік. Так, 12 грудня 2021 на проспекті Соборності у Луцьку трапилася резонансна ДТП за участю 16-річного хлопця. Він, сидячи за кермом батьківського Renault Megane, втікав від патрульних, але влетів у натовп перехожих. Автівка збила 4 жінок та 5-річну дитину.

Ще одна гучна аварія сталася 26 жовтня 2021. Ще один 16-річний підліток став винуватцем смертельної ДТП у Харкові. Зловмисник на шаленій швидкості проігнорував червоне світло та врізався в легкових. Внаслідок зіткнення загинув водій Chevrolet, а пасажири підлітка постраждали. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.