Інцидент, який цілком міг закінчитися трагедією, почався на Березняках, коли один з підлітків вирішив покататися на елітній батьківській машині. Чи дорослі дозволили катання на автівці, невідомо.
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Троє неповнолітніх спочатку фотографувалися на одній із заправок, але згодом один з них сів за кермо.
Розігналися до 160 кілометрів на годину
- Оскільки водію ще не виповнилося 18, прав на керування транспортним засобом він мати не міг.
- Порушник правил дорожнього руху перевищив швидкість, через що на машину зловмисників звернули увагу патрульні.
- На вимоги правоохоронців зупинитися хлопець не реагував, натомість натискав на педаль газу.
- В якийсь момент BMW рухалася зі швидкістю 160 кілометрів на годину.
Наздогнали зловмисників лише у Кончі-Заспі під Києвом. Під час спілкування з хлопцем, який сидів за кермом, правоохоронці й виявили, що у нього нема прав. Чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, наразі невідомо.
Поліцейським порушник пояснив, що вирішив "покататися по трасі, коли на дорозі нікого немає".
Дивіться відео з неповнолітніми, які влаштували перегони з поліцією у Києві:
Резонансні ДТП з водіями-підлітками в Україні
У нашій країні через водіння неповнолітніх трапляються кілька аварій на рік. Так, 12 грудня 2021 на проспекті Соборності у Луцьку трапилася резонансна ДТП за участю 16-річного хлопця. Він, сидячи за кермом батьківського Renault Megane, втікав від патрульних, але влетів у натовп перехожих. Автівка збила 4 жінок та 5-річну дитину.
Ще одна гучна аварія сталася 26 жовтня 2021. Ще один 16-річний підліток став винуватцем смертельної ДТП у Харкові. Зловмисник на шаленій швидкості проігнорував червоне світло та врізався в легкових. Внаслідок зіткнення загинув водій Chevrolet, а пасажири підлітка постраждали. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.