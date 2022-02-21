Инцидент, который вполне мог закончиться трагедией, начался на Березняках, когда один из подростков решил прокатиться на элитной родительской машине. Разрешили ли взрослые кататься на автомобиле, неизвестно.

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Трое несовершеннолетних сначала фотографировались на одной из заправок, но впоследствии один из них сел за руль.

Разогнались до 160 километров в час

Поскольку водителю еще не исполнилось 18, прав на управление транспортным средством у него не было.

Нарушитель ПДД превысил скорость, из-за чего на машину злоумышленников обратили внимание патрульные.

На требования правоохранителей остановиться парень не реагировал, продолжая давить на педаль газа.

В какой-то момент BMW двигалась со скоростью 160 километров в час.

Догнали злоумышленников только в Конче-Заспе под Киевом. Во время общения с сидящим за рулем парнем правоохранители и обнаружили, что у него нет прав. Находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.

Полицейским нарушитель объяснил, что решил "покататься по трассе, когда на дороге никого нет".

Смотрите видео с несовершеннолетними, которые устроили гонку с полицией в Киеве:

Резонансные ДТП с водителями-подростками в Украине

В нашей стране из-за вождения несовершеннолетних происходят несколько аварий в год. Так, 12 декабря 2021 года на проспекте Соборности в Луцке произошло резонансное ДТП с участием 16-летнего парня. Он, сидя за рулем родительского Renault Megane, убегал от патрульных, но влетел в толпу прохожих. Автомобиль сбил 4 женщин и 5-летнего ребенка.

Еще одна громкая авария произошла 26 октября 2021 года. Еще один 16-летний подросток стал виновником смертельного ДТП в Харькове. Злоумышленник на бешеной скорости проигнорировал красный свет и врезался в легковушку. В результате столкновения погиб водитель Chevrolet, а пассажиры подростка пострадали. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.