Киевские полицейские задержали водителя-нарушителя, который сломал нос инспектору по парковке
Источник:полиция Киева
36-летний злоумышленник может сесть за решетку на 5 лет за избиение киевского коммунальщика. Дерзкое нападение на инспектора по парковке произошло на Печерске в Киеве 30 сентября.
Владелец Skoda Octavia скрылся с места происшествия, однако полицейские быстро установили его личность. Злоумышленника задержали через несколько часов после совершения преступления.
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Следователи квалифицировали инцидент как хулиганство.
Могут приговорить к реальному сроку заключения
- По данным правоохранителей, Днем 30 сентября владелец легковушки припарковался на второй полосе и остановил движение транспорта на улице Генерала Алмазова.
- Это увидел инспектор по парковке, который начал выписывать водителю штраф.
- В это время водитель подбежал к коммунальщику и начал его бить.
Нападавшим оказался житель Киева 1985 года рождения.
Досудебное расследование продолжается. Вскоре мужчине могут сообщить о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает до 5 лет лишения свободы.