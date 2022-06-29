Киевские ТРЦ изменили правила работы: как они будут работать во время тревоги

На фоне ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге некоторые торговые центры столицы будут работать по новым правилам. Прежде всего, нововведения касаются работы в условиях воздушной тревоги.

Так, некоторые ТРЦ будут закрываться, а посетителей и персонал будут призывать эвакуироваться. Решение призвано сохранить жизнь и здоровье людей. Об этом информирует 24 канал.

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Какие ТРЦ изменили правила работы

Respublika Park

Администрация ТРЦ Respublika Park сообщила, что во время воздушной тревоги не будет работать на вход.

Уважаемые посетители, во время воздушной тревоги просим персонал и посетителей срочно следовать в укрытие гражданской защиты,

– говорится в заявлении.

Добавляется, что ближайшее бомбоубежище расположено на станции метро "Теремки".

Lavina Mall

В свою очередь, в Lavina Mall обратились к посетителям с просьбой ответственно относиться к собственной безопасности и не пренебрегать воздушными тревогами. По официальным данным КГГА, ближайшее укрытие можно найти по адресу улица Синеозерная, 6.

Переждите вероятную угрозу, а после отбоя – ждем вас снова в Lavina,

– говорится в сообщении.

Rivermall

Отметим, что торговый центр Rivermall сообщил, что не будет работать в условиях угрозы еще 16 мая.

Во время воздушной тревоги магазины закрываются. Посетители ТРЦ и сотрудники должны спуститься к временному укрытию на -2й уровень паркинга,

– отмечается на странице ТРЦ в фейсбуке.

Сигнал воздушной тревоги свидетельствует о возможной атаке врага – это может спасти жизнь. Поэтому при включении сирены работники и посетители ТРЦ должны перейти в укрытие. Руководство обязано прекратить деятельность заведения и возобновить его только после отбоя.

Напомним, полиция проведет тщательные проверки всех киевских ТРЦ по поводу эвакуации во время воздушной тревоги. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, есть четкие правила, которые нужно соблюдать. На нарушителей будут влиять разными методами, в частности – административными.

Удар по ТРЦ "Амстор": коротко

Россияне нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня. Сейчас известно о: 18 погибших, 7 останках тел, которые должны идентифицировать с помощью ДНК-теста, 25 пострадавших и 21 человеке, который считается без вести пропавшим. К сожалению, число жертв не является окончательным.

Оказалось, что во время воздушной тревоги торгово-развлекательный центр работал. В Полтавской области была объявлена воздушная тревога, однако руководство ТРЦ проигнорировало ее и продолжило работу заведения.

По мнению ведущей 24 канала Екатерины Соляра, удар россиян по ТРЦ – это уже не война, а терроризм. Кроме того, это ужасное военное преступление страны-агрессорки может рассмотреть Международный суд в Гааге.

Момент попадания ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге: смотрите видео