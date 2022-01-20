Киевский "герой парковки" пытался уберечься от штрафа тройным оберегом

Один из киевских автовладельцев припарковал свою машину в запрещенном для этого месте, а для того, чтобы не получить штраф, оставил на лобовом стекле своеобразные "обереги". От наказания его это не защитило.

Забавными фотографиями "героя парковки" поделился заместитель мэра Киева Константин Усов. Судя по фото с места происшествия, нарушитель оставил свою машину в Святошинском районе столицы.

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При этом мужчина не соблюдал сразу нескольких правил дорожного движения – припарковался на разделительной полосе и заблокировал движение пешеходов.

Прикрылся фоткой с Кличками



"Обереги" не защищают от штрафов / Фото Константина Усова

Инспектор по парковке, который увидел Mercedes киевлянина, скорее всего, был изрядно удивлен подходом владельца.

Чтобы защитить себя от штрафа, водитель оставил под лобовым стеклом:

фото с братьями Кличко;

пропуск в КГГА за 2016 год;

абонемент на парковку в Киеве за 2014 год.

Не хватает фото с Илоном Маском, снежным человеком, а также Дмитрием Гордоном,

– прокомментировал поступок водителя Усов

Киевские водители иногда удивляют изобретательностью

В комментариях к событию в соцсетях пользователи отметили, что в столице очень часто можно увидеть машины, владельцы которых оставляют под лобовым стеклом удостоверения гражданских организаций с похожими на силовые структуры названиями, пропуски в выдуманные места, а также другие документы, которые не имеют никакой юридической силы и не спасают от штрафов за нарушение ПДД.