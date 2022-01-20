Кумедними фотографіями "героя паркування" поділився заступник мера Києва Костянтин Усов. Судячи з фото з місця події, порушник залишив свою машину у Святошинському районі столиці.

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При цьому чоловік не дотримався одразу кількох правил дорожнього руху – припаркувався на розділювальній смузі та заблокував рух пішоходів.

Прикрився фоткою з Кличками



"Обереги" не захищають від штрафів / Фото Костянтина Усова

Інспектор з паркування, який побачив Mercedes киянина, скоріш за все, був неабияк здивований підходом власника.

Щоб захистити себе від штрафу, водій залишив під лобовим склом:

фото з братами Кличками;

перепустку до КМДА за 2016 рік;

абонемент на паркування у Києві за 2014 рік.



Бракує фото з Ілоном Маском, Сніговою Людиною, а також Дмитром Гордоном,

– прокоментував вчинок водія Усов

Київські водії іноді дивують винахідливістю

У коментарях до події у соцмережах користувачі зазначили, що у столиці дуже часто можна побачити машини, власники яких залишають під лобовим склом посвідчення громадянських організацій зі схожими на силові структури назвами, перепустки до видуманих місць, а також інші "документи", які не мають жодної юридичної сили та не рятують від штрафів за порушення ПДР,