Забавными фотографиями "героя парковки" поделился заместитель мэра Киева Константин Усов. Судя по фото с места происшествия, нарушитель оставил свою машину в Святошинском районе столицы.

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При этом мужчина не соблюдал сразу нескольких правил дорожного движения – припарковался на разделительной полосе и заблокировал движение пешеходов.

Прикрылся фоткой с Кличками



"Обереги" не защищают от штрафов / Фото Константина Усова

Инспектор по парковке, который увидел Mercedes киевлянина, скорее всего, был изрядно удивлен подходом владельца.

Чтобы защитить себя от штрафа, водитель оставил под лобовым стеклом:

фото с братьями Кличко;

пропуск в КГГА за 2016 год;

абонемент на парковку в Киеве за 2014 год.

Не хватает фото с Илоном Маском, снежным человеком, а также Дмитрием Гордоном,

– прокомментировал поступок водителя Усов

Киевские водители иногда удивляют изобретательностью

В комментариях к событию в соцсетях пользователи отметили, что в столице очень часто можно увидеть машины, владельцы которых оставляют под лобовым стеклом удостоверения гражданских организаций с похожими на силовые структуры названиями, пропуски в выдуманные места, а также другие документы, которые не имеют никакой юридической силы и не спасают от штрафов за нарушение ПДД.