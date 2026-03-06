КГГА назвала истинную причину появления пятен в столичном метро: есть ли опасность
- Появление пятен в киевском метро связано с повышением уровня подземных вод во время дождей и таяния снега.
- Специалисты следят за ситуацией и контролируют безопасную перевозку.
Весной в период таяния снега, или же в сезоны сильных дождей или резких изменений температуры пассажиры киевского метрополитена могут замечать мокрые пятна и локальные протечки на станциях. Власти объяснили, о чем это свидетельствует и есть ли угроза для подземки.
Об этом рассказали на официальной странице КГГА. Там добавили, что все такие очаги находятся под постоянным контролем специалистов.
Почему в столичном метро появились странные пятна?
В Киевском метрополитене объяснили, что большинство станций киевского метро – подземные, поэтому они естественно контактируют с окружающим грунтом и грунтовыми водами.
Во время сильных дождей, обильных осадков или таяния снега уровень подземных вод поднимается, из-за чего в некоторых местах может появляться влага или даже небольшие лужи.
В то же время все такие участки находятся под постоянным наблюдением специалистов метрополитена. А протечки, которые возникают иногда, оперативно устраняют в рамках ежедневного обслуживания и плановых ремонтных работ с использованием современных гидроизоляционных материалов и технологий.
Безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены, а подобные явления являются распространенной особенностью подземных сооружений в мире,
– отметили в метрополитене.
Там также уточнили, что на некоторых станциях, в частности на "Ипподроме", временно открывают технические люки в подвесном потолке для дополнительного проветривания и осмотра конструкций.
Последние инциденты в столичном метро
Недавно на станции метро "Вокзальная" произошел очередной инцидент с эскалатором. Так, у девушки в широких штанах низ одежды затянуло в механизм. Женщина, которая стояла рядом, пыталась помочь, но не успела, вместо этого она и сама упала, ее одежду также затянуло в эскалатор.
К тому же 16 февраля на станции "Теремки" из-за повреждений, полученных во время обстрелов, обвалилась часть подвесного потолка.