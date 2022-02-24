С 5:00 24 февраля Россия начала обстреливать украинские города. В частности, от оккупантов пострадала столица.

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Конечную остановку красной ветки изменили

Киевлян предупредили, что красная линия метрополитена курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская". Решение об изменении конечной остановки приняли по организационным причинам.

Сейчас столичное метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный. Заметьте, что в Киеве весь общественный транспорт работает бесплатно. С картой укрытий в столице можно ознакомиться по ссылке.

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Конечную остановку красной ветки перенесли на "Шулявскую" / Фото Киевского метрополитена