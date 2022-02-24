З 5:00 24 лютого Росія почала обстрілювати українські міста. Зокрема, від окупантів постраждала столиця.
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Кінцеву зупинку червоної гілки змінили
Киян попередили, що червона лінія метрополітену курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Рішення про зміну кінцевої зупинки прийняли з організаційних причин.
Наразі столичне метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції – вільний. Зауважте, що у Києві весь громадський транспорт працює безкоштовно. З картою укриттів у столиці можна ознайомитися за посиланням.
Кінцеву зупинку червоної гілки перенесли на "Шулявську" / Фото Київського метрополітену