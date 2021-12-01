В Киевской области браконьер подстрелил 19-летнего парня, его задержали
Источник:Полиция Киевской области
44-летнего злоумышленника задержали молодые жители села Обуховичи под Киевом. Браконьер охотился на животных, но помешали ему 17-летний и 19-летний юноши.
По данным полиции, инцидент произошел 28 ноября. Охотник приехал в соседнее село и начал охоту. Прекратить незаконную деятельность браконьера решили местные жители, услышавшие выстрелы и увидевшие свет фонарика.
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Мирным способом разрешить конфликт мужчинам не удалось, поэтому между ними возникла драка.
Случайно подстрелил в ногу 19-летнего
Мужчина устроил нелегальную охоту в чистом поле / Фото полиции Киевской области
- Как выяснили следователи, во время стычки 17-летний парень пытался забрать у охотника ружье, однако при этом раздался выстрел.
- Пуля попала в ногу 19-летнему парню, однако это не помешало молодым людям отобрать у злоумышленника оружие.
- После этого браконьера сильно поколотили.
Мужчина случайно подстрелил юношу из ружья / Фото полиции Киевской области
Медики скорой, работавшие на месте происшествия, госпитализировали охотника и пострадавшего от выстрела. Следователи задокументировали все обстоятельства инцидента и открыли два уголовных производства.
Браконьеру инкриминируют незаконное обращение с оружием, а юношам – нанесение легких телесных повреждений. Ружье и патроны к нему правоохранители изъяли и отправили на экспертизу.