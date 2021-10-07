В киевской школе в туалете случился взрыв: ученики показали кадры потопа
Источник:телеграм-канал Troeschina
В школе №300 на Троещине произошел настоящий потоп. Там якобы взорвали петарду в женском туалете.
На видео с места происшествия, которые распространяются по сети, видно, как с гардеробной в коридор учебного заведения мощной струей вырывается целый водопад. На полу сразу же образовалась огромная лужа, и ученики вынуждены ее перепрыгивать.
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Водопад рванул с уборной в коридор / Скриншот видео 24 канала
Школьникам самим пришлось ликвидировать последствия инцидента / Скриншот видео 24 канала
"Теракт" или старые коммуникации
Версии причин прорыва трубы в школьном туалете отличаются. Одни пользователи сети утверждают, что какой-то горе-шутник подорвал там петарду. Парень якобы заложил ее в бачок унитаза. В результате его прорвало и образовался потоп.
Другие же говорят, что на момент инцидента в комнате никого не было, а трубу прорвало из-за ее изношенности. Школа №300 якобы очень старая и уже рассыпается.
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