В киевском метрополитене пассажиров агитируют вступить в территориальную оборону

Киевлян призывают вступать в ряды теробороны, чтобы в случае новой российской агрессии дать отпор врагу. Для этого в вагонах метро транслируют видео.

На видеоряде сообщают, что защищать город может каждый. Информацию об этом опубликовали 15 февраля.

К теме Защита Киева: в столице создали систему управления теробороной

Агитация вступления в тероборону в метро: смотрите видео

Кличко обратился к киевлянам

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сможем защитить страну только если не будем прятаться и бок о бок бороться за независимость Украины. Он отметил, что должны объединяться, хотя имеем сильную армию.

Сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность,

– сказал Кличко.

По словам Кличко, город поддерживает формирование теробороны Киева. Для ее финансового обеспечения выделили 110 миллионов гривен.

Как вступить в тероборону

Резервистом может стать любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 57 лет независимо от пола. В КГГА отмечают, что приобщиться можно даже без военного опыта. Кроме этого, имеются меньшие требования к состоянию здоровья, чем во вступлении в боевые бригады.

Чтобы подать заявку на вступление, необходимо позвонить на горячую линию по номеру: 063 651 44 46. Затем направят на собеседование и военно-врачебную комиссию.

Все детали вступления в ряды территориальной обороны можно просмотреть по ссылке.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль осмелится пойти в наступление, – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!