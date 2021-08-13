В киевском супермаркете нашли хлеб со строительной перчаткой: фото

Необычную находку обнаружили в супермаркете Varus в Оболонском районе Киева 13 августа. Внутри хлеба "Литовский" находилась строительная перчатка.

Фото изделия с несъедобным предметом выложили жители Оболонского района, отметив, что купили хлеб в супермаркете Varus в торговом центре "Оазис" на Героев Днепра. Откуда перчатка взялась в продукте, неизвестно.

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Пользователи предполагают, что элемент одежды находился в муке.

Могли выпекать в супермаркете

Некоторые жители Оболони говорят, что администрации Varus надо обратить внимание на поставщиков хлеба.

Впрочем, другие утверждают, что хлеб выпекали в пекарне при супермаркете.

Кому хлеба со строительной перчаткой? Varus стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с этим поставщиком,

– подписали авторы фото в сообществе.

Пока никакой реакции от представителей супермаркета по поводу этого инцидента не появилось.



Хлеб с перчаткой купили в супермаркете Varus / Фото сообщества "Жизнь Оболонского района и Минского Массива"