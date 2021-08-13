Фото изделия с несъедобным предметом выложили жители Оболонского района, отметив, что купили хлеб в супермаркете Varus в торговом центре "Оазис" на Героев Днепра. Откуда перчатка взялась в продукте, неизвестно.
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Пользователи предполагают, что элемент одежды находился в муке.
Могли выпекать в супермаркете
- Некоторые жители Оболони говорят, что администрации Varus надо обратить внимание на поставщиков хлеба.
- Впрочем, другие утверждают, что хлеб выпекали в пекарне при супермаркете.
Кому хлеба со строительной перчаткой? Varus стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с этим поставщиком,
– подписали авторы фото в сообществе.
Пока никакой реакции от представителей супермаркета по поводу этого инцидента не появилось.
Хлеб с перчаткой купили в супермаркете Varus / Фото сообщества "Жизнь Оболонского района и Минского Массива"