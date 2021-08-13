Фото виробу з неїстівним предметом виклали мешканці Оболонського району, зазначивши, що купили хліб у супермаркеті Varus в торговельному центрі "Оазис" на Героїв Дніпра. Звідки рукавичка взялася у продукті, невідомо.

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Користувачі припускають, що елемент одягу перебував у борошні.

Могли випікати у супермаркеті

Деякі мешканці Оболоні кажуть, що адміністрації Varus треба звернути увагу на постачальників хлібу.

Втім, інші стверджують, що хліб випікали у пекарні при супермаркеті.

Кому хліба з будівельною рукавичкою? Varus варто подумати про подальшу співпрацю з цим постачальником,

— підписали автори фото у спільноті.

Наразі жодної реакції від представників супермаркету з приводу цього інциденту не з'явилося.



Хліб з рукавичкою купили у супермаркеті Varus / Фото спільноти "Життя Оболонського Району та Мінського Масиву"